Scandinavische koningen feliciteren nieuwe groothertog Luxemburg

De koningen van Denemarken, Noorwegen en Zweden hebben de nieuwe Luxemburgse groothertog Guillaume gefeliciteerd nadat hij vrijdag officieel de troon had overgenomen van zijn vader Henri. De Scandinavische royals waren niet bij de plechtigheid aanwezig, maar stuurden elk een felicitatie.

“Het groothertogdom Luxemburg heeft vandaag een troonswisseling doorgevoerd en bij deze gelegenheid hebben Hunne Majesteiten de koning en de koningin hun hartelijke felicitaties overgebracht aan Zijne Koninklijke Hoogheid groothertog Guillaume en Hare Koninklijke Hoogheid groothertogin Stéphanie”, laat het Deense hof namens koning Frederik en koningin Mary weten.

“Mijn familie en ik feliciteren u van harte en wensen u het allerbeste als nieuwe groothertog en groothertogin van Luxemburg”, schrijft de Noorse koning Harald in zijn bericht. “U treedt in de voetsporen van onze goede vrienden Henri en Maria Teresa, die Luxemburg en zijn bevolking 25 jaar lang met grote liefde en plichtsbesef hebben gediend. Nu is het uw familie, met hun zonen prins Charles en prins François, die uw land en volk de toekomst in zal begeleiden. Ik heb er alle vertrouwen in dat u uw taak uitmuntend zult vervullen. Mijn familie en ik waarderen de nauwe banden tussen ons enorm. We hopen dat u de steun en kracht zult ervaren die u nodig hebt in uw werk.”

Ook koning Carl Gustaf van Zweden feliciteert Guillaume met zijn troonbestijging. “De afgelopen jaren heb ik onze samenwerking binnen de World Scout Foundation, waarin u in de voetsporen van uw grootvader, groothertog Jean, bent getreden, zeer gewaardeerd. Nu u uw vader, groothertog Henri, opvolgt als staatshoofd van uw land, kijk ik uit naar een verdere verdieping van de banden tussen ons en tussen onze twee landen. Ik wens u, uw familie en het Luxemburgse volk het allerbeste toe, in gezondheid en geluk.”