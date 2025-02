Scandinavische royals voorlopig niet samen naar Groenland

Voorzichtige plannen voor een nieuwe koninklijke reis van koning Frederik van Denemarken, kroonprinses Victoria van Zweden en kroonprins Haakon van Noorwegen naar Groenland zijn voorlopig in de ijskast gezet. Gezien de huidige politieke situatie in het Arctische land is het nu niet aan de orde, bevestigt een woordvoerder van het Zweedse hof aan de Zweedse krant Expressen.

Groenland staat de laatste weken flink in de belangstelling. De regering heeft de wens uitgesproken om onafhankelijk te worden van Denemarken en de Amerikaanse president Donald Trump heeft tevens aangegeven het eiland te willen inlijven. Hij sloot daarbij militaire druk niet uit.

Frederik, Victoria en Haakon gingen in het verleden vaker gezamenlijk naar Groenland, Spitsbergen en het Arctisch gebied voor onderzoek en aandacht voor het effect van klimaatverandering. De laatste keer was in 2009, toen ook Frederik nog kroonprins was.

Het Zweedse hof zegt dat een nieuwe reis “niet meer dan een plan” was en dat de politieke situatie een bezoek nu ongepast maakt voor met name Frederik. Volgens de woordvoerder blijft de wens bestaan om de reis in de toekomst alsnog te maken.