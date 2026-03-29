Schaatsen van prinses Margriet na val verloot voor goede doel

De schaatsen van prinses Margriet worden verloot voor het goede doel. Dat werd bekendgemaakt door De Hollandse 100, het evenement van haar zoon prins Bernhard. Tijdens dat jaarlijkse evenement wordt geld opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar de aard en behandeling van lymfeklierkanker.

Vorig jaar schaatste de 83-jarige Margriet zelf nog mee tijdens De Hollandse 100, maar ze kwam ten val op het ijs en daarbij brak ze haar arm. Daarom besloot zij te stoppen met schaatsen. De schaatsen waar ze jarenlang op heeft gereden, worden nu verloot onder donateurs. “Ze hebben veel tochten meegemaakt. Maar dat gaat dus niet meer gebeuren”, zegt de prinses bij Blauw Bloed. “En ook al kan ik dan zelf niet meer schaatsen, of is het verstandig dat ik niet meer ga schaatsen, dan kunnen deze schaatsen toch nog een tweede leven hebben. En hopelijk kunnen ze met deze loterij nog heel veel bijdragen aan het goede doel.”

Op de website van De Hollandse 100 valt te lezen dat het gaat om de originele schaatsen van de prinses, in maat 39. De winnaar krijgt ook een persoonlijke kaart van Margriet, inclusief handtekening. De winnaar wordt op 3 april bekendgemaakt.