Schilderij van Paleis Soestdijk naar museum in Soest vervoerd

In het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest wordt komende tijd het schilderij De slag bij Quatre-Bras uit 1818 van Jan Willem Pieneman gerestaureerd. Het ruim zes bij vier meter grote doek hing tweehonderd jaar in Paleis Soestdijk, maar moest vanwege een verbouwing wijken.

Met behulp van een speciale bok is het schilderij veilig van het paleis naar het museum vervoerd. Het doek werd van de muur gehaald en op een grote bok gelegd, waarna er met föhns voor werd gezorgd dat het doek soepel bleef en er geen plooien konden ontstaan tijdens het transport.

Het schilderij was een geschenk voor koning Willem II, die in 1815 de veldslag bij de Belgische plaats Quatre-Bras won. Kort na deze slag vond de beroemde Slag om Waterloo plaats, waarbij de Franse opperbevelhebber Napoleon Bonaparte definitief werd verslagen. De komende tijd wordt het doek in het NMM gerestaureerd waarna het tentoongesteld wordt.