Schip met Spaanse prinses Leonor aangekomen in Brazilië

Prinses Leonor is met het marineschip Juan Sebastián de Elcano aangemeerd in de haven van Salvador de Bahía in Brazilië. Het Spaanse hof deelt vrijdagmiddag een paar foto’s van de aankomst. Het is de eerste aanlegplaats in Zuid-Amerika tijdens de 97e trainingscruise waaraan de prinses deelneemt.

Op de foto’s is te zien hoe de 19-jarige prinses en haar reisgenoten in hun witte uniformen bij aankomst keurig in een rij op het dek staan. Ze hebben hun pet afgenomen en houden die allemaal met hun rechterarm in de lucht. Ook is te zien dat de prinses iemand de hand schudt en poseert voor een Braziliaanse vlag.

De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia volgt een opleiding tot officier bij de marine. De reis met de Juan Sebastián de Elcano is daar onderdeel van. Begin januari vertrok ze samen met onder meer andere officieren in opleiding uit de haven van Cádiz. Het trainingsschip legde na een week aan op het Canarische eiland Tenerife.