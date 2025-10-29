Schoof biedt koning ontslag aan van demissionair kabinet

Minister-president Dick Schoof heeft woensdag aan koning Willem-Alexander het ontslag van zijn kabinet aangeboden. Het kabinet is al demissionair sinds het vertrek van de PVV op 3 juni uit de coalitie.

Toen kregen de PVV-bewindslieden ontslag, terwijl de andere ministers en staatssecretarissen hun portefeuille ter beschikking stelden. Naar aanleiding van de verkiezingen en de komende kabinetsformatie heeft Schoof nu het ontslag van zijn hele kabinet aangeboden, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Concreet verandert er niets. De partijloze Schoof en de overgebleven bewindslieden van VVD en BBB blijven op verzoek van de koning het land besturen, totdat een nieuw kabinet is beëdigd. Dat kan nog maanden duren.