Schoof wil nevenfuncties koninklijk huis regelmatig evalueren

Het is belangrijk om nevenfuncties van leden van het koninklijk huis regelmatig te evalueren, vindt demissionair premier Dick Schoof. In een brief aan de Tweede Kamer stelt hij voor om hen “bijvoorbeeld eens per jaar” te laten praten met de vakminister die over het onderwerp gaat waar de nevenfunctie mee te maken heeft.

Ook op dit moment zijn er al controles bij het werk dat leden van het koninklijk huis aannemen. De normen zijn strenger voor familieleden die dichter bij de troon staan en die daar een uitkering voor krijgen, maakt Schoof duidelijk. Bij “ontwikkelingen of omstandigheden” kan een minister ook tussendoor kijken of een functie wel strookt met het “openbaar belang”.

Helemaal helder worden de regels nooit, blijkt uit Schoofs brief, laat staan hoe ze worden toegepast. Vanwege verschillen tussen leden van het koninklijk huis en vanwege hun bekendheid is in veel gevallen “maatwerk” nodig, verwacht Schoof. Dat vraagt van iedereen “begrip, respect en een zorgvuldige omgang” met hun verantwoordelijkheden.