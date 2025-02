School op Brits eiland Sint-Helena schrapt naam Andrew

Een middelbare school vernoemd naar de Britse prins Andrew krijgt een naamsverandering. De Prince Andrew School (PAS) op het eiland Sint-Helena in de Zuidelijke Atlantische Oceaan wil een andere naam om zo vrij te zijn van “controversiële banden”, schrijven Britse media.

Prins Andrew is al jaren omstreden vanwege zijn band met de overleden Amerikaanse investeerder en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die jonge vrouwen ronselde en stelselmatig misbruikte. Ook Andrew werd beschuldigd van seksueel misbruik. De prins legde in 2019 zijn taken voor het koninklijk huis neer. Later trof hij een schikking met de vrouw die hem van het misbruik beschuldigde. Vorig jaar kwam de hertog van York weer in opspraak omdat hij nauwe banden zou hebben gehad met een vermeende Chinese spion.

“De school is van mening dat deze verandering een cruciale stap is om ervoor te zorgen dat haar naam de waarden, aspiraties en identiteit van haar leerlingen en de bredere gemeenschap belichaamt”, staat in een verklaring. Het besluit komt voort uit verschillende factoren, wijzend naar negatieve berichtgeving in de media.

De overheid van het Britse overzeese gebied stelt dat de beslissing om de naam van de school te veranderen onder meer is goedgekeurd door Buckingham Palace. Leerlingen krijgen de kans om suggesties voor een nieuwe naam aan te leveren.