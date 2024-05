Schoolklas Almere verrast bijna jarige Máxima met verjaardagslied

Koningin Máxima is donderdag na afloop van een werkbezoek in Almere alvast verrast voor haar verjaardag, die aanstaande vrijdag is. Een groot deel van groep 8 van de nabijgelegen basisschool Panta Rhei zette spontaan Lang zal ze leven in toen de koningin gemeenschapscentrum Huis van de Waterwijk verliet.

De nog 52-jarige vorstin liet zich lachend toezingen en bedankte daarna alle kinderen persoonlijk door ze de hand te schudden. Tegen een jongen die plechtig zei “het is een eer u te ontmoeten”, zei ze dat ze het waardeerde dat hij haar zo netjes met u aansprak. Ook wenste ze een meisje dat met krukken liep “beterschap”.

Vlak voor de koningin in de auto stapte, liet ze de aanwezige pers weten dat ze haar 53e verjaardag vrijdag “klein” gaat vieren.