Schots landgoed Charles uitgebreid voor feesten en partijen

Stellen die graag op een exclusieve locatie willen trouwen, kunnen dat vanaf volgend jaar vaker doen op een van de landgoederen van koning Charles. De oostvleugel van Dumfries House in Cumnock, in Schotland, wordt uitgebreid zodat er meer feesten en partijen kunnen worden gehouden. Nu kunnen er vanwege het gebrek aan ruimte wekelijks nog een tot twee evenementen plaatsvinden, straks worden dat er vijf tot zes.

In de nieuwe ruimte, die volgens The Telegraph 430 vierkante meter bedraagt, kunnen feesten en partijen met maximaal tweehonderd gasten worden gehouden. Voor de aanbouw wordt steen gebruikt uit een lokale mijn. De architectuur wordt dezelfde als het bijna driehonderd jaar oude Dumfries House, het Schotse landgoed van Charles dat sinds 2007 dient als het hoofdkantoor van zijn liefdadigheidsinstelling The King’s Foundation.

In het kader van duurzaamheid, waar The King’s Foundation zich ook voor inzet, wordt het nieuwe pand verwarmd met warmtepompen en biomassaboilers. Voor het menu van de feesten en partijen die er worden gegeven, wordt gebruikgemaakt van organische en lokaal verbouwde producten.

Doordeweeks betalen bruidsparen minimaal 5500 pond (ruim 6300 euro) om er te mogen trouwen en in de weekenden kan het bedrag oplopen tot 8500 pond, exclusief catering. De eerste evenementen worden in juli 2027 georganiseerd.