Schotse politie houdt drie demonstranten aan rond uitvaart Queen

De Schotse politie heeft maandag gezegd dat tot dusver drie personen zijn aangehouden wegens ordeverstoring tijdens de processie van de kist met koning Elizabeth over de Schotse wegen de straten van Edinburgh. De Queen overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in haar vakantieverblijf Balmoral Castle in de Schotse Hooglanden. De gebeurtenis dompelde de Britse natie in rouw.

Honderdduizenden mensen hebben al afscheid genomen van Elizabeth II terwijl de stoet op weg was naar eerst haar residentie Holyroodhouse en daarna naar de St. Giles kathedraal. Maandag volgden haar kinderen de lijkwagen te voet. Onderweg riep iemand prins Andrew na. Op tv-beelden is te zien dat de demonstrant in de drukte uit de rij wordt getrokken. Volgens de politie is een 22-jarige man aangehouden. Er is nog geen aanklacht geformuleerd.

Eerder werden onafhankelijk van elkaar al een vrouw van 22 opgepakt, die een bord bij zich had tegen de monarchie, en een man van 74. Beiden is verstoring van de openbare orde ten laste gelegd.