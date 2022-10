Schrijven hielp Sarah Ferguson tegen stress om proces Andrew

Het schrijven van een boek heeft Sarah Ferguson geholpen om de stress rondom het proces tegen prins Andrew te verlichten. De hertogin van York heeft haar nieuwe roman geschreven in de periode dat haar ex-man in opspraak raakte door een misbruikzaak. Dat vertelt zij in gesprek met The Times.

In maart heeft prins Andrew een schikkingsbedrag betaald aan Virginia Giuffre. De Amerikaanse beweerde dat Prins Andrew haar in 2001 meerdere keren seksueel zou hebben misbruikt, toen zij nog minderjarig was. Hij heeft dit altijd ontkend.

Ferguson, die ondanks de scheiding nog altijd een goede band heeft met Andrew, zegt koningin Elisabeth vlak voor haar overlijden een exemplaar van haar nieuwe boek te hebben gegeven. Het is niet bekend of Elizabeth het boek heeft gelezen.

A Most Intriguing Lady is een historische roman en komt eind februari uit. Het is de tweede roman van Ferguson.