Secretaris: koningin Elizabeth had een pijnloze dood

Koningin Elizabeth had een pijnloze en vredige dood. Dat meldt Daily Mail op basis van een briefje van de privésecretaris van de in 2022 overleden Britse koningin. De privésecretaris, Sir Edward Young, was in het Balmoral Castle in Schotland toen de koningin daar overleed.

Young schrijft op het briefje dat de moeder van de huidige koning Charles “geen pijn” leed toen ze overleed. “Heel vredig. In haar slaap. Weggegleden. Ouderdom. Ze zou zich van niets bewust zijn geweest.”

Het document ligt nu in het Koninklijk Huisarchief. De notitie komt aan bod in een nieuwe biografie van koning Charles getiteld Charles III: New King. New Court. The Inside Story. In het boek van de Britse journalist Robert Hardman valt te lezen dat de koningin toch nog erg plotseling stierf. Charles zou zich per helikopter naar Balmoral hebben gehaast en hij en zijn vrouw Camilla zouden een uur met Elizabeth hebben doorgebracht voordat ze stierf.

Elizabeth werd 96 jaar oud. Ze zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.