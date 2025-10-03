Sentebale stopt met inzameling via polo na ruzie met Harry

Het Afrikaanse goede doel Sentebale stopt met geld ophalen door middel van polowedstrijden. Dat doet de instelling omdat het zichzelf wil distantiëren van de voormalige beschermheer prins Harry. De jongste zoon van koning Charles deed vaak zelf mee aan de wedstrijden.

Eerder dit jaar kondigde de hertog van Sussex zijn ontslag aan als beschermheer van de stichting na een intern conflict. Als reden van vertrek noemde Harry dat de relatie tussen voorzitter Sophie Chandauka en de bestuurders van de stichting “onherstelbaar verslechterd” was. Harry werd door Chandauka beschuldigd van pesten, maar de Britse waakhond die dat onderzocht vond hier geen bewijs voor.

Vorig jaar haalde Sentebale met de ISPS Handa Polo Cup, waaraan Harry zelf meedeed, ongeveer 18 procent van het jaarlijkse inkomen op. Uit het jaarrapport dat vrijdag is gepubliceerd, blijkt dat de polowedstrijden voortaan niet langer gelden als de belangrijkste inzameling. “De reden om het te laten vallen is dat het behoorlijk wat druk op individuen legt en dat het structurele zwakheden in het financiële model van de liefdadigheidsinstelling kan maskeren”, zegt Iain Rawlinson van Sentebale tegen The Telegraph.

Zo doneerde prins Harry 1,2 miljoen pond van de opbrengsten van zijn boek Spare. Hiermee werden de problemen in het financiële model van Sentebale, dat al sinds 2017 verlies leed, verdoezeld. “Die problemen kunnen worden samengevat door te zeggen dat de liefdadigheidsinstelling een zeer beperkte, maar zeer loyale donateursbasis had”, aldus Rawlinson. “Maar dat verhulde ook de zeer hoge kosten die alleen konden worden gedragen dankzij de vrijgevigheid van prins Harry.”