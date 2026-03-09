Serie Máxima krijgt derde seizoen met nieuwe cast

De serie Máxima krijgt een derde seizoen. De rollen van Máxima, Willem-Alexander, Constantijn, Friso, Mabel en Laurentien worden in de nieuwe reeks door andere acteurs gespeeld, meldt Videoland. Wie dat zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt.

“In het derde seizoen gaan we zien hoe het koningschap Willem-Alexander en Máxima afgaat”, zegt Rachel van Bommel van producent Millstreet Films. “Dat, naast andere werkzaamheden én opgroeiende kinderen, biedt een mooie arena voor nieuwe verhalen. Omdat we dan inmiddels zo’n 15 jaar verder zijn, zetten we het verhaal voort met een nieuwe cast.”

Het tweede seizoen van de serie Máxima gaat op 14 maart van start. Dat seizoen volgt Máxima en Willem-Alexander vanaf hun huwelijk tot de inhuldiging. Net als in het eerste seizoen wordt het paar gespeeld door Delfina Chaves en Martijn Lakemeier. Het eerste seizoen van de dramaserie is inmiddels verkocht aan meer dan tachtig landen.