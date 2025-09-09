Serie over liefdesverhaal Harald & Sonja volgend jaar op NPO 2

De Noorse serie Harald & Sonja is vanaf 3 januari op NPO 2 te zien. Dat maakte de NPO dinsdag bekend tijdens de seizoenspresentatie.

Harald & Sonja: A Royal Dilemma vertelt het liefdesverhaal van de Noorse koning en koningin. Het stel ontmoette elkaar op 14-jarige leeftijd, hoewel hun relatie pas eind jaren vijftig, zo’n negen jaar later tot bloei kwam. De romance van de troonopvolger en een burgermeisje zorgde voor onrust binnen het parlement en bij Haralds vader koning Olav V.

De hoofdrollen worden vertolkt door Sindre Strand Offerdal en Gina Bernhoft Gørvell. Het eerste seizoen bestaat uit vier afleveringen.