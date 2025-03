Servé Hermans regisseert musical over prinses Beatrix

Servé Hermans gaat Beatrix de Musical regisseren. Dat heeft producent MediaDome woensdagochtend bekendgemaakt. De musical over het leven van prinses Beatrix gaat in het najaar van 2026 in première. André Breedland is de scriptschrijver van de musical.

“Het is fantastisch om in zo’n vroeg proces bij Beatrix de Musical betrokken te zijn”, aldus Hermans in een persverklaring. “Ik heb altijd een grote interesse in de monarchie gehad. Prinses Beatrix spreekt bij zoveel mensen enorm tot de verbeelding. We gaan er alles aan doen om een prachtige voorstelling over haar leven te maken.” Hermans was in 2022 betrokken bij de totstandkoming van Koningsdag in Maastricht, iets wat hij al “een kroon” op zijn werk noemt.

Voor Beatrix de Musical wordt in het Noord-Brabantse Best een nieuw theater gebouwd. De bouw van het theater start in mei dit jaar.