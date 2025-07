Servies en kinderschoenen te zien in Paleis Noordeinde

Ter ere van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Verzamelingen wordt in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde een selectie objecten uit de collectie tentoongesteld, waaronder de rode kinderschoenen van prinses Beatrix, servies van vijf generaties Oranjevorsten en het brilletje van koningin Emma.

“Bij het kiezen van de objecten hebben we geprobeerd een beetje een doorsnee te maken van het soort objecten dat we in de collectie hebben”, legt Steven Coene, hoofd collecties en presentatie Koninklijke Verzamelingen, uit aan het ANP.

Het servies van koning Willem-Alexander, dat in tegenstelling tot de oudere serviezen vaatwasserbestendig is, en prinses Beatrix is nog in gebruik. Dat van koningin Juliana en koningin Emma niet meer. “Als je het gebruikt, sneuvelt er wel eens wat. En op een gegeven moment wordt het zo kwetsbaar, dan wordt het museaal”, aldus Coene.

De Koninklijke Verzamelingen bestaan uit duizenden objecten en archieven die door de eeuwen heen zijn verzameld door leden van het Huis Oranje-Nassau. Volgens Coene voegt de koninklijke familie geregeld stukken toe aan de verzameling.

Bezoekers kunnen van 16 juli tot en met 3 augustus de collectiestukken, Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen bekijken.