Servische prins Filip steunt Novak Djokovic in zaak over visum

De Servische prins Filip, de zoon van kroonprins Aleksandar van Servië, heeft het opgenomen voor tennisser Novak Djokovic. In een reeks berichten op Twitter noemt de prins zijn sportieve landgenoot “dapper”. Door het intrekken van zijn visum is hij het slachtoffer van “tirannie”, aldus Filip. De tennisser mag niet meedoen aan de Australian Open omdat hij niet is gevaccineerd en ongevaccineerden Australië niet in mogen.

“De kracht en acties van één dapper persoon, Djokovic, kunnen ons hoop en moed geven”, schrijft de prins. “Het wordt steeds duidelijker dat de ‘vrije wereld’ een pad van tirannie versnelt. Wanneer tirannie zijn lelijke gezicht laat zien, is het onze plicht om ons uit te spreken.”

De prins keurt het af dat Djokovic door de regels in Australië niet zelf kan beslissen over zijn deelname aan het toernooi, waar hij bovendien zijn titel kon verdedigen. “Wanneer de individuele keuzevrijheid in het gedrang komt, is dit zowel moreel als grondwettelijk verkeerd. Het is van het grootste belang dat we onze individuele soevereiniteit beschermen, anders lopen we het risico alles te verliezen”, schrijft Filip.

De nummer 1 van de wereld werd vorige week bij aankomst in Melbourne tegengehouden op het vliegveld. Djokovic zou onvoldoende bewijs hebben waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om ook zonder coronavaccin Australië in te mogen. De Serviër stapte naar de rechter en die bepaalde maandag dat Djokovic in Australië mag blijven. Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag na dagenlang beraad om gebruik te maken van zijn bevoegdheid en het visum van Djokovic alsnog in te trekken. Tegen dat laatste besluit gaat de tennisser in beroep, maakte Djokovics advocaat vrijdag bekend.