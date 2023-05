Silvia benoemd tot ereburger van Duitse geboorteplaats Heidelberg

Koningin Silvia van Zweden is vrijdagmiddag in haar geboorteplaats Heidelberg in Duitsland benoemd tot ereburger. De vorstin werd op het gemeentehuis door burgemeester Eckart Würzner onderscheiden tijdens een ceremonie.

De 79-jarige Silvia kan zich ereburger noemen vanwege haar inzet voor de mensen om haar heen, maakte de stad woensdag bekend. Onder meer haar World Childhood Foundation wordt als voorbeeld genoemd waardoor zij een “geweldige internationale ambassadeur voor haar geboorteplaats Heidelberg” is.

De burgemeester vertelde vooraf aan Duitse media “zeer verheugd” te zijn dat de koningin speciaal voor de ceremonie naar Duitsland zou komen. “Het is een grote eer voor onze stad.”

Silvia werd in 1943 geboren in Heidelberg en heeft een Duitse vader en een Braziliaanse moeder. Ze woonde de eerste jaren van haar leven in de Duitse stad en verhuisde vervolgens met haar gezin naar São Paulo om uiteindelijk weer terug naar Duitsland te gaan. Daar woonde Silvia op verschillende plekken. Haar uiteindelijke man, toen nog kroonprins Carl Gustaf, ontmoette ze in 1972 tijdens de Olympische Spelen in München. De twee trouwden in 1976.