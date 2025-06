Silvia en Victoria ontmoeten gewonde Oekraïense kinderen

Koningin Silvia en kroonprinses Victoria van Zweden hebben een ontmoeting gehad met een groep Oekraïense kinderen die gewond zijn geraakt door de oorlog. Zij zijn naar Zweden gekomen om enkele weken te herstellen.

Het Zweedse hof deelt foto’s van de bijeenkomst, die woensdag plaatsvond op het paleis in Stockholm. Daarop is onder meer te zien hoe Silvia en Victoria onder het genot van een kopje thee in gesprek gaan met de kinderen die naar Zweden zijn gekomen. Ook poseerden moeder en dochter met een aantal kinderen voor een groepsfoto.

De komst van de kinderen is een initiatief van een kinderziekenhuis en meerdere stichtingen die zich inzetten om kinderen een bijzondere dag te bezorgen.