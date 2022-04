Silvia kaart in rede belang aan van tegengaan digitale misdaden

Koningin Silvia heeft deelgenomen aan een gesprek met vertegenwoordigers van de kinderrechtenorganisatie ECPAT. Het Zweedse hof deelde daar vrijdagochtend foto’s van op Instagram.

ECPAT, waarvan Silvia in Zweden beschermvrouwe is, zet zich wereldwijd in tegen seksuele uitbuiting van kinderen. De Zweedse tak werkt daarvoor onder meer samen met de politie en de grootste tech- en telecombedrijven uit Zweden om vooral online uitbuiting tegen te gaan.

“De misdaden die digitaal worden gepleegd, zijn net zo reëel als die op andere manieren”, aldus de koningin in haar toespraak die ze donderdag tijdens de bespreking hield. “Het is net zo echt, net zo schadelijk en net zo afschuwelijk.”