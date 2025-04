Silvia moest ontmoeting met paus Franciscus afzeggen

Koningin Silvia van Zweden heeft recent een gepland bezoek aan paus Franciscus moeten afzeggen. De ontmoeting ging op het laatste moment niet door vanwege de toen slechte gezondheid van de inmiddels overleden paus, meldt de Zweedse krant Expressen.

Silvia was een maand geleden op bezoek in het Vaticaan met haar dochter prinses Madeleine. Eerder ontmoette de echtgenote van koning Carl Gustaf de paus tijdens verschillende gelegenheden. Ze is zaterdag ook aanwezig bij de uitvaart van de kerkvorst.

Koning Charles en koningin Camilla konden eerder deze maand nog wel op bezoek bij de paus. Tijdens hun bezoek aan Italië had het Britse koningspaar een privéonderhoud met de katholieke leider.