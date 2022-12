Sintfilm met prinses Laurentien trekt meer dan 260.000 bezoekers

Gespuis in de speelgoedkluis, het vierde deel in de reeks Grote Sinterklaas-films, is de best bezochte bioscoopfilm over de goedheiligman in veertien jaar tijd. De komedie waarin prinses Laurentien een bijrol speelt, trok ruim 260.000 bezoekers naar de bioscopen.

Dat is geen sintfilm meer gelukt sinds 2008, maakte producent Messercola woensdag bekend. De best bezochte film over de bisschop uit Mira blijft Het Paard van Sinterklaas uit 2005.

In Gesluis in de speelgoedkluis krijgt Hugo Hogepief de belangrijke taak om op de sleutelring van Sinterklaas te passen. Maar wanneer hij die kwijtraakt en twee gemeneriken de sleutelring in handen krijgen, is het nog maar de vraag of de speelgoedkluis wel geopend kan worden.

In de film zijn behalve voor prinses Laurentien ook rollen weggelegd voor Jan Versteegh, Robert ten Brink en Richard Groenendijk.