Sjeik VAE laat aantal hulpkonvooien naar Gaza opvoeren

In opdracht van de leider van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is zaterdagochtend een grote hoeveelheid hulpgoederen de Gazastrook binnengebracht. Het gaat volgens staatspersbureau WAM om de grootste hoeveelheid spullen sinds sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan (63) in 2023 opdracht gaf voor hulpactie “Operation Chivalrous Knight 3” in Gaza.

In totaal zouden 25 trucks via de grensovergang met Egypte in één keer het gebied hebben bereikt. De inhoud ervan betreft 309,5 ton aan hulp met onder meer “voedselpakketten, tenten en andere essentiële middelen”, bedoeld voor “zo’n 9500 ontheemden”.

Volgens een woordvoerder van de hulpmissie wordt er met het oog op het naderende staakt-het-vuren, gekeken naar alternatieve methodes om effectief hulp te kunnen blijven bieden. Zo noemde hij voor de volgende fase “vitale reparaties aan de watervoorziening en het ondersteunen van bakkerijen en gaarkeukens” in Gaza.

Behalve hulpgoederen over land ondersteunden de VAE de afgelopen vijftien maanden ook met luchtdroppings en werden er geregeld zieken en gewonden naar de oliestaat overgevlogen om er medisch behandeld te worden.