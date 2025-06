Sjeik VAE laat zwaargewonde wees (3) uit Gaza evacueren

In opdracht van de leider van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan, is zaterdag een driejarige wees geëvacueerd uit de Gazastrook. Dat meldt staatspersbureau WAM. De zwaargewonde Hatim Awad, die door een Israëlische luchtaanval zijn hele familie verloor, zal in de VAE worden behandeld voor de tweede- en derdegraads brandwonden die hij daardoor opliep.

Volgens media in het land wordt het kind behandeld in het Shakhbout Medical City ziekenhuis in hoofdstad Abu Dhabi. Daar werden eerder al verschillende andere uit de Gazastrook geëvacueerde Palestijnen opgenomen.

De medische behandelingen maken deel uit van het hulpactieplan “Operation Chivalrous Knight 3”, waarmee de 64-jarige royal met onder meer het sturen van hulpkonvooien en het uitvoeren van luchtdroppings Palestijnen in Gaza probeert bij te staan sinds het uitbreken van de oorlog.