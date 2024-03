Sjeik VAE werkt aan meer hulp voor Gaza via nieuwe zeecorridor

De leider van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, wil dat het verstrekken van (nood)hulp aan Palestijnen in de Gazastrook “gemaximaliseerd wordt”. Dat meldt staatspersbureau WAM. Het land financierde de eerste levering van hulpgoederen over zee, die zaterdag via Cyprus de enclave bereikte.

Met het hoofd van de uitvoerder van dat eerste schip, de Amerikaanse hulporganisatie World Central Kitchen (WCK), sprak de 63-jarige president zaterdag in hoofdstad Abu Dhabi over “het versterken van de samenwerking tussen WCK en de Verenigde Arabische Emiraten”.

De toevoer van humanitaire hulp over land wordt al maanden geblokkeerd door het Israëlische leger. Eerder meldde het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties dat de honger als gevolg van die blokkades “catastrofale niveaus bereikt in het noorden van Gaza, waar kinderen sterven aan door honger veroorzaakte ziektes en lijden aan ernstige ondervoeding”.

Sindsdien verstrekken steeds meer landen pakketten met voedsel en medicijnen middels luchtdroppings, zoals Jordanië, Egypte, Nederland, België, Frankrijk, de Verenigde Staten en Marokko.