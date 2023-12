Sjeik verbiedt vanwege Gaza-oorlog nieuwjaarsviering in Sharjah

Sjeik Sultan bin Mohammed Al Qasimi verbiedt voor zondag alle nieuwjaarsvieringen in zijn emiraat Sharjah. De 84-jarige sjeik, ook lid van de Hoge Raad van de Verenigde Arabische Emiraten, besloot hiertoe uit solidariteit met Palestijnen in de Gazastrook, meldde zijn echtgenote op X.

Zo is het zowel persoonlijk als op grote schaal afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling voor dit jaar opgeschort. “Sharjah annuleert alle nieuwjaarsvieringen uit solidariteit met onze mensen in Palestina”, is te lezen in het bericht van Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

Eind oktober deed zij ook een persoonlijke gift aan Palestijnen in de Gazastrook. Als voorzitter van The Big Heart Foundation, een noodhulporganisatie die in 25 landen actief is, doneerde zij 30 miljoen dirham (ruim 7 miljoen euro) aan slachtoffers van het oorlogsgeweld daar.

Vooralsnog is het alleen Sharjah dat met een dergelijk verbod komt. Leiders van de andere zes emiraten, waaronder vakantieoord Dubai, hebben geen restricties afgekondigd voor festiviteiten rondom de jaarwisseling.