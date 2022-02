Skiongeluk prins Friso precies tien jaar geleden

Het skiongeluk waaraan prins Friso uiteindelijk is overleden is donderdag precies tien jaar geleden. De broer van koning Willem-Alexander raakte op 17 februari 2021 bedolven onder een lawine in de buurt van het Oostenrijkse Lech, tijdens de jaarlijkse wintersport van de Oranjes, en raakte in een coma.

De prins overleed op 12 augustus 2013 op 44-jarige leeftijd, “aan complicaties die zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn skiongeval op 17 februari 2012 in Lech, Oostenrijk”, meldde de RVD destijds. In totaal heeft Friso zo’n anderhalf jaar in een coma gelegen.

Op het moment van het ongeluk was de tweede zoon van koningin Beatrix offpiste aan het skiën, samen met jeugdvriend Florian Moosbrugger. Friso werd na het ongeluk naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht, waar hij twee weken verbleef. Daarna werd Friso opgenomen in het Wellington ziekenhuis in Londen, waar hij al enige tijd woonde samen met zijn echtgenote prinses Mabel en hun dochters Luana (2005) en Zaria (2006).

Ruim een jaar later, in juli 2013, werd hij overgebracht naar zijn ouderlijk huis in Den Haag, Paleis Huis ten Bosch. Daar kwam hij een paar weken later te overlijden. Vier dagen na zijn overlijden, op 16 augustus, is de uitvaart gehouden, in besloten kring in Lage Vuursche (Baarn). Na een dienst in de Stulpkerk werd prins Friso begraven op de daarbij gelegen begraafplaats.