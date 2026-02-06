Slaapexpert denkt dat slachtoffer mogelijk sliep in video Høiby

Een slaapexpert heeft vrijdag in de zaak tegen Marius Borg Høiby verklaard dat het goed mogelijk is dat de vrouw die zou zijn verkracht op Skaugum op dat moment in slaap was. Dat is echter niet met zekerheid vast te stellen, beoordeelde hij volgens Noorse media in de rechtbank in Oslo aan de hand van de foto’s en video’s die Høiby zelf nam.

De beelden werden genomen tijdens een afterparty in de officiële residentie van kroonprins Haakon en Mette-Marit, Skaugum. Volgens het vermeende slachtoffer kon ze zich niet verzetten, omdat ze in slaap was. Eerder verklaarde ze dat ze mogelijk zou zijn gedrogeerd. De slaapexpert oordeelde dat de video “consistent” is met haar verklaring dat ze sliep, maar plaatste de kanttekening dat het niet mogelijk is om dat met zekerheid vast te stellen. Ook zou het mogelijk zijn dat ze niet wakker is geworden tijdens de seksuele handelingen van Høiby, zonder te zijn gedrogeerd.

Donderdag verklaarde een bewaker van Skaugum dat hij na het incident met het slachtoffer had gesproken, voordat ze de taxi naar huis nam. Ze leek toen “alert en spraakzaam”, aldus de bewaker. Volgens de slaapexpert is het normaal dat iemand na diep te hebben geslapen normaal loopt en praat. Het slachtoffer zei zelf last te hebben van gaten in haar herinnering en niets meer te weten van het incident.

De zaak tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit gaat volgende week verder. Dinsdag geeft het tweede slachtoffer in de zaak een verklaring. Høiby zou haar hebben verkracht in haar slaap in 2023. Na haar getuigenis geeft Høiby opnieuw een verklaring en beantwoordt hij vragen.