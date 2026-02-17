Slaapexpert: slachtoffer Høiby kon zich mogelijk niet verzetten

De slaapexpert die betrokken is bij het proces rondom Marius Borg Høiby vindt het “redelijk om aan te nemen” dat de derde vrouw die de zoon van kroonprinses Mette-Marit beschuldigt van verkrachting in haar slaap zich op dat moment niet kon verzetten. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat ze op sommige momenten wakker is geweest, vertelde Ståle Pallesen volgens Noorse media dinsdag in de rechtbank van Oslo.

Pallesen beoordeelde video’s die Høiby zonder medeweten van de vrouw maakte tijdens de vermeende verkrachting in maart 2024. Hij keek met name naar beelden waarop de vrouw niet beweegt, omdat ze zou hebben geslapen. Ze zou op momenten wakker kunnen zijn geweest “maar door slaapdronkenheid niet in staat te begrijpen wat er gebeurde, en daardoor niet in staat zich te verzetten”, aldus Pallesen.

Hij stipte daarbij aan dat het vermeende slachtoffer vorige week verklaarde dat ze die avond erg dronken was. Volgens de slaapexpert val je sneller in slaap naarmate je meer alcohol hebt gedronken en kost het ook meer moeite om wakker te worden. Ook zei Pallesen dat door slaapdronkenheid verwarring kan optreden, maar dat er geen reden is om aan te nemen dat die herinneringen “minder geldig” zijn dan uit een wakkere toestand.

Pallesen werd ook gevraagd naar de lichtflitsen waarover de vrouw verklaarde, vermoedelijk van de camera van Høiby. Het is niet uitgesloten dat ze het licht registreerde terwijl ze sliep, zegt hij.

Høiby zei vorige week dat hij niet doorhad dat de vrouw in slaap was gevallen. De slaapexpert zegt dat dat binnen dertig seconden kan gebeuren.