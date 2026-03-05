Slachtoffer Høiby keerde ondanks geweld en ruzies bij hem terug

Een van de vrouwen die door Marius Borg Høiby zou zijn mishandeld, keerde een jaar na het einde van hun relatie weer bij hem terug. De vrouw werd donderdag in de rechtszaal gevraagd naar de reden waarom ze in het najaar van 2025 toch weer met hem samen was.

Een geweldsincident in augustus 2024 in het appartement van de vrouw was het begin van de zaak tegen Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Daarna had het stel een tijd geen contact, maar in het najaar van 2025 hervatte het contact weer. In de rechtszaal vertelde de vrouw donderdag dat Høiby op haar overkwam als een veranderd persoon, schrijven Noorse media. “Het leek of hij de ernst begreep van wat hij had gedaan en ik dacht dat hij nuchter was. En er waren nog gevoelens. Je wordt een beetje afhankelijk van elkaar”, aldus de vrouw.

De vrouw vertelde ook over het incident van enkele weken geleden, dat plaatsvond in het weekend voor de start van de rechtszaak tegen Høiby. De twee kregen ruzie bij het appartement van Høiby. Volgens de vrouw duwde hij haar toen tegen een deur. Høiby zou ook een mes hebben vastgehouden en hebben gedreigd zichzelf iets aan te doen. Daarop probeerde de vrouw weg te gaan. Høiby probeerde dat te voorkomen en vroeg haar niet de politie te bellen. Het incident eindigde met de arrestatie van Høiby.

Van de in totaal veertig aanklachten tegen Høiby heeft bijna de helft te maken met de vrouw, die in Noorse media wordt aangeduid als ‘de Frogner-vrouw’, genoemd naar de gelijknamige wijk in Oslo. Het gaat om onder meer geweld en het herhaaldelijk overtreden van een contactverbod. Høiby heeft voor een deel van deze aanklachten schuld bekend.