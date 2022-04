Slot Invictus Games trekt 273.000 kijkers

De registratie van de sluitingsceremonie van de door prins Harry bedachte Invictus Games heeft vrijdagavond 273.000 kijkers getrokken. De uitzending op NPO 2 heeft het daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek niet geschopt tot de top 25 van best bekeken programma’s van de dag.

De Invictus Games, het sporttoernooi voor fysiek en mentaal gewonde militairen en veteranen, gingen 16 april van start in Den Haag. Vrijdag was de laatste dag. Op NPO 2 werd dagelijks een compilatie van het toernooi uitgezonden. De afgelopen week trokken die uitzendingen niet veel meer of minder kijkers dan die van vrijdag. Zo keken er donderdag 260.000 mensen en stemden er woensdag 312.000 thuissupporters af.

Prins Harry was voor de Invictus Games naar Nederland afgereisd. Zijn vrouw Meghan was ook mee, maar die ging na een paar dagen al terug naar de Verenigde Staten.

Harry woonde vrijdag ook de sluitingsceremonie bij. Ook koning Willem-Alexander was aanwezig. Tijdens de show waren video’s te zien van de afgelopen week en werden prijzen uitgereikt voor bijzondere verdiensten door sporters. DI-RECT en Nick & Simon traden op.