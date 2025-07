Sluis die koning Willem-Alexander opende eindelijk in gebruik

De Nieuwe Sluis in Terneuzen wordt op 1 augustus officieel in gebruik genomen voor alle scheepvaart. Dat meldt Rijkswaterstaat op zijn website. De sluis werd op 11 oktober 2024 feestelijk ingehuldigd in het bijzijn van koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip. Maar de sluis bleek op dat moment nog niet klaar voor gebruik.

De Nieuwe Sluis maakt deel uit van het reguliere bedieningsregime van het sluizencomplex in Terneuzen. Sinds het voorjaar vonden al proefbedieningen plaats, waarbij tientallen schepen met succes werden geschut. Op basis van die ervaringen is het bedienend personeel inmiddels volledig opgeleid en zijn de procedures afgestemd met onder meer North Sea Port en de Vlaamse Waterweg.

De bouw van de sluis, inclusief voorbereiding, aanleg en het beheer en onderhoud in de eerste twee jaar, kostte ruim 1 miljard euro. Het grootste deel van de kosten komt voor rekening van Vlaanderen. Nederland betaalt 190 miljoen euro. De Nieuwe Sluis is 427 meter lang, 55 meter breed en ruim 16 meter diep. Met die afmetingen is het een van de grootste sluizen ter wereld.

Door de bouw van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent door het Kanaal Gent-Terneuzen varen. Ook neemt de wachttijd voor binnenvaartschepen af.