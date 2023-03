Snoop Dogg wil wel op kroning Charles optreden

Muzikanten als Harry Styles, Ed Sheeran en Adele zien het allemaal niet zitten of hebben er geen tijd voor; optreden voor de kroning van de Britse koning Charles. Wie daar wel oren naar heeft, is Snoop Dogg. Dat zegt de 51-jarige Amerikaanse rapper in gesprek met de Britse tabloid The Sun.

“Ik zie het wel zitten om op te treden bij de kroning”, aldus Snoop Dogg. “Het zou leuk zijn als het lukt.” Ook zou de artiest het fijn vinden om van de gelegenheid gebruik te maken om de wijlen koningin Elizabeth te eren.

Ook Kylie Minogue, Elton John en de Spice Girls zouden een uitnodiging om op te treden tijdens de kroningsshow op 7 mei dit jaar hebben afgeslagen. Charles wordt een dag eerder al officieel gekroond tot koning. Het concert vindt een dag later plaats bij Windsor Castle.