Sofía bekijkt schilderijen van Picasso op expositie in kathedraal

Koningin Sofía heeft maandag in Burgos de opening bijgewoond van de nieuwe tentoonstelling ‘Picasso. Raíces Bíblicas’. Deze expositie, met meer dan veertig bijbelse werken van de Spaanse kunstschilder Pablo Picasso, is van 3 maart tot en met 29 juni te zien in de kathedraal van de Spaanse stad.

De moeder van koning Felipe nam onder meer een kijkje bij het schilderij Maternité uit 1921, dat geselecteerd is als het gezicht van de tentoonstelling. Op dit werk heeft Picasso zijn vrouw Olga afgebeeld met hun eerste kind Paulo in haar armen. Volgens de curator van de tentoonstelling combineert het schilderij “bijbelse verwijzingen met historische verwijzingen naar Heilige Families van kunstenaars als El Greco, Murillo en Alonso Cano”. Deze zijn door Picasso opnieuw geïnterpreteerd vanuit “een intiem en persoonlijk perspectief”, aldus het paleis.

Op beelden die het Spaanse hof maandag deelde, is verder te zien hoe Sofía nog meer werken bekeek en lachend naar toeschouwers buiten de kathedraal zwaaide.