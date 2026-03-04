Sofía bekijkt tentoonstelling over geschiedenis Spaanse vlag

Koningin-emeritus Sofía heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Maritiem Museum in Madrid, waar ze een tentoonstelling over de nationale vlag bekeek. De expositie, die tot en met 5 april te zien is, gaat over het ontstaan van de Spaanse driekleur.

Bij aankomst werd de moeder van koning Felipe met militaire eer ontvangen. Op beelden van het Spaanse hof is te zien hoe Sofía tijdens haar rondleiding door het museum verschillende schilderijen, maquettes en vitrines met daarin diverse attributen bekeek. De tentoonstelling omvat 57 originele stukken die de 240-jarige geschiedenis van de Spaanse vlag weergeven.

In mei 1785 besloot koning Carlos III dat schepen van de Koninklijke Marine voortaan voorzien moesten zijn van een vlag die van grote afstand op zee goed zichtbaar en herkenbaar was. Na verloop van tijd zouden de kleuren rood en geel niet langer enkel maritieme kleuren zijn, maar geleidelijk ook de nationale kleuren van Spanje worden. De naam van de tentoonstelling, “La Bandera que vino de la mar. Los colores que nos identifican”, doet hier ook eer aan. Dit betekent zoiets als “De vlag die van zee kwam. De kleuren die ons identificeren”.