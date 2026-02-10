Sofia bezoekt na overlijden van zus Irene weer voedselbank

Koningin Sofia heeft dinsdag een voedselbank bezocht in Basauri, gelegen in de Spaanse regio Baskenland. Het bezoek markeerde de terugkeer van de Spaanse royal naar haar liefdadigheidswerk na het overlijden van haar zus, prinses Irene van Griekenland, half januari.

Bronnen melden aan het blad HOLA! dat Sofia zin had om haar werkzaamheden weer te hervatten. Het contact met burgers doet haar goed, hoewel Sofia wel voornemens is de komende tijd nog zwarte kleding te dragen, als teken van rouw.

Prinses Irene overleed half januari op 83-jarige leeftijd in het Zarzuela-paleis in Madrid. Irene was het jongste kind van de Griekse koning Paul en koningin Frederika. Haar broer was koning Constantijn, de laatste koning van Griekenland. De afgelopen weken zegde Sofia al haar afspraken af vanwege het overlijden van haar zus.