Sofía herdenkt slachtoffers van terrorisme

Koningin Sofía, de moeder van de Spaanse koning Felipe, heeft dinsdag in Madrid stilgestaan bij het veertigjarig bestaan van de Vereniging voor Slachtoffers van Terrorisme. De herdenking betekende veel voor de koningin omdat zij zich sinds de oprichting voor deze vereniging heeft ingezet.

De herdenking vond plaats in het naar de koningin vernoemde Reina Sofía National Art Museum in Madrid. Tijdens de bijeenkomst luisterde Sofia naar verschillende sprekers die in de afgelopen decennia te maken hebben gehad met terreur. Ook werd er een campagne gelanceerd om de hulpverlening aan slachtoffers van terrorisme ook bij jongere generaties onder de aandacht te brengen.

Koningin Sofía is al zolang de vereniging bestaat ambassadeur. Daarvoor ontving ze eerder deze maand een onderscheiding. Tijdens de uitreiking daarvan beloofde de vorstin dat ze zich blijft inzetten om te zorgen dat de aanslagen die zijn gepleegd op Spaanse grondgebied worden opgehelderd en de slachtoffers ervan recht wordt gedaan.