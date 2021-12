Solidariteit gemeenschappelijk thema in koninklijke boodschappen

De jaarlijkse kersttoespraken van de koningshuizen hebben solidariteit als belangrijk gemeenschappelijk thema. Zo riep koning Willem-Alexander zaterdag op tot meer verbintenis. Ook zijn buitenlandse collega’s vinden dat mensen wel wat meer naar elkaar kunnen omkijken.

Willem-Alexander zei in zijn boodschap dat mensen ondanks hun verschillen moeten blijven samenwerken, vooral in de strijd tegen problemen “die ons allemaal raken”, zoals de coronapandemie en klimaatverandering. “Zelfs als we weten dat we het op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven”, sprak de koning onder meer.

Groothertog Henri van Luxemburg riep Luxemburgers op elkaar te helpen en op elkaar te letten. “Onze samenleving stond dit jaar opnieuw voor enorme uitdagingen”, zei de groothertog vrijdag. “Daarom moeten we in deze kerstdagen de waarden onthouden die echt belangrijk zijn voor ons samenleven: behulpzaamheid, medeleven, solidariteit en respect. Dit zijn de waarden die we nu nodig hebben, waar de pandemie nog steeds aanwezig is en ons dagelijks leven beïnvloedt.”

Die waarden vindt ook koning Felipe van Spanje belangrijk. De vorst zei vrijdag dat het voor een betere toekomst nodig is elkaar te blijven vertrouwen. “En ik twijfel niet aan onze inzet, aan ons vermogen en dat we het met vastberadenheid, gedrevenheid en karakter zullen bereiken.”

Koning Filip van België stelde in zijn toespraak vrijdag dat de strijd tegen corona niet alleen kan worden gevoerd. “We zullen hier ook niet uit geraken als we elkaar wantrouwen, als we verdeeld zijn. We geraken hier wél uit door te tonen dat we het vertrouwen van de anderen waard zijn, doordat we verantwoordelijke daden stellen, standvastig op de lange termijn.”

Koning Harald van Noorwegen had donderdag een concretere boodschap. “Bel iemand van wie je weet dat diegene het op prijs zal stellen. Stuur een kaart naar iemand die het nodig heeft. Maak een wandeling met iemand om wie je geeft.”

De Zweedse koning Carl Gustaf sloot zich bij die boodschap aan en hoopt dat mensen die het moeilijk hebben hulp krijgen van anderen. “Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen in ons land het nieuwe jaar met hoop en vertrouwen tegemoet gaan. Maar laten we ook de moed hebben om degenen die het moeilijk hebben te zien en te helpen.”

Waar haar collega’s de boodschap wat algemener hielden, was de Britse koningin Elizabeth juist opvallend persoonlijk in haar kersttoespraak. De Queen sprak zaterdag veel en openhartig over haar man prins Philip, die in april overleed. Zo wordt tijdens de feestdagen “een bekende lach” gemist. “Ook al is het voor velen een tijd van vreugde, het kan voor sommigen die geliefden hebben verloren een zware tijd zijn. Dat begrijp ik dit jaar maar al te goed.”