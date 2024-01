Sønderborg vreest dat Frederik niet meer naar zomerverblijf komt

De Deense gemeente Sønderborg in Zuid-Jutland hoopt dat kroonprins Frederik de traditie van zijn moeder koningin Margrethe blijft voortzetten en in de zomer Gråsten Slot blijft bezoeken als hij straks koning is. Burgemeester Erik Lauritzen zegt tegen de Deense omroep DR dat er zorgen zijn dat het na de aanstaande troonswisseling afgelopen is met de koninklijke belangstelling.

“Het is duidelijk dat men zich zorgen kan maken over de vraag of er in de agenda van het nieuwe koningspaar ruimte is voor Zuid-Jutland, voor Gråsten en voor het gebied hier”, aldus Lauritzen. Hij hoopt dat de sterke banden met de familie blijven bestaan en daarom is hij van plan om Frederik en zijn vrouw Mary persoonlijk te schrijven als ze straks koning en koningin zijn.

Margrethe brengt iedere zomer tijd door in Gråsten Slot. De laatste jaren wordt ze vaak vergezeld door haar zus prinses Benedikte.

Het zomerverblijf van de koningin, die afgelopen week aankondigde troonsafstand te doen, trekt door haar aanwezigheid veel toeristen. Zij willen de wisseling van de wacht zien of proberen een glimp op te vangen van Margrethe.