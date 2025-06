Sonja blij om in ‘natuurlijke parel’ van Noorwegen te zijn

De Noorse koningin Sonja zei donderdag tijdens haar bezoek aan de gemeente Kvænangen dat ze blij was om in het noorden van het land te zijn. Samen met koning Harald is ze deze dagen op een jaarlijkse reis door de Noorse provincies.

Koningin Sonja uitte in een toespraak haar blijdschap om in het noorden te zijn. “Het was geweldig om vandaag de fjord binnen te varen, ook al was het weer niet optimaal. Jullie wonen, zoals we weten, op een schitterende natuurlijke parel op 21 graden noorderbreedte”, zei ze volgens het hof in haar toespraak.

De koningin benadrukte haar dankbaarheid voor het warme welkom. Vervolgens sprak ze, in het kader van tachtig jaar bevrijding, over het belang van het leren van de geschiedenis. “Jullie in Kvænangen hebben bijna alles verloren. De Duitsers hebben huizen en woningen platgebrand, en jullie zijn vluchtelingen geworden in je eigen land.”

De koningin noemde de zogeheten ‘Norwegianisering’ een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Dat was het omstreden beleid waarbij de overheid probeerde minderheden, zoals de Sami, zich te laten aanpassen door de Noorse taal en cultuur op te leggen.

Na de toespraak bezocht het koningspaar een aantal kramen met onder andere traditioneel handwerk, klederdracht en lokaal geproduceerd bier. De reis van het koningspaar gaat na het bezoek met een schip verder naar Spitsbergen.