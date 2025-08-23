Sonja reikt prijs uit aan Amerikaanse winnares van zangwedstrijd

De Noorse koningin Sonja heeft de eerste prijs van de tweejaarlijkse Koningin Sonja Zangwedstrijd uitgereikt aan de Amerikaanse sopraan Kathleen O’Mara. De zangeres ontving de prijs vrijdagavond na afloop van het finaleconcert in het Concertgebouw in Oslo.

De tweede prijs ging naar een landgenoot van de winnares, mezzosopraan Meridian Prall. De derde prijs was voor Pawel Horodyski, bas uit Polen. Daarnaast ontvingen een bariton uit Oekraïne en twee sopranen uit Noorwegen en Polen een onderscheiding.

De Koningin Sonja Zangwedstrijd is een internationale zangwedstrijd en werd voor het eerst georganiseerd in 1988. Per editie strijden veertig jonge zangers en zangeressen om de winst. Daarnaast krijgen ze onder meer coaching, masterclasses en internationale exposure aangeboden.

Het Noorse hof meldt dat zich dit jaar vijfhonderd zangers uit 57 verschillende landen hadden aangemeld.