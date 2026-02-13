Sonja vermoedt dat prinses Astrid ‘oudste prinses ter wereld’ is

De Noorse koningin Sonja heeft donderdag tijdens de opening van een nieuwe expositie in museum Dronning Sonja KunstStall speciaal het woord gericht aan haar jarige schoonzus prinses Astrid. Met haar 94 heeft de zus van koning Harald een indrukwekkende leeftijd bereikt, stelde ze in haar speech.

“Het is een bijzondere dag om een tentoonstelling te openen”, zei Sonja. “Het is niet alleen de dag dat de Olympische Spelen in Lillehammer in 1994 werden geopend, maar het is ook de verjaardag van prinses Astrid. Ik heb vandaag vernomen dat je misschien nu de oudste prinses ter wereld bent. Dat is indrukwekkend. Gefeliciteerd, lieve Astrid!”

Koningin Sonja was samen met Astrid naar de opening van de expositie gekomen.