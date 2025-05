Sophie Hilbrand bedankt de kijker in haar laatste Bar Laat

Sophie Hilbrand heeft donderdag haar laatste Bar Laat gepresenteerd. In haar laatste woorden richtte ze zich tot de kijkers, die ze bedankte voor het kijken. Woensdag maakte BNNVARA bekend dat Hilbrand met de talkshow stopt.

“Dit was mijn laatste Bar Laat”, zei ze aan het einde van de uitzending. “Vijf jaar talkshow, en dan reken ik Spuiten en Slikken niet mee”, zei ze, verwijzend naar het laatste item, waarin ze met haar gasten terugblikte op twintig jaar Spuiten en Slikken, de eerste talkshow die ze ooit presenteerde.

“Ik vond het te gek om hier te zitten. Ik heb heel veel inspirerende gasten hier aan tafel gehad en met al die input ga ik verder andere programma’s maken. En dan wil ik jou als kijker graag bedanken voor het kijken. En jullie voor je komst”, zei ze tegen de mensen aan tafel.

Het besluit om te stoppen is door Hilbrand en BNNVARA in samenspraak genomen. De BNNVARA-talkshow is sinds augustus vorig jaar te zien en bezig aan de laatste uitzendweek van het tweede seizoen. Vanaf maandag is negen weken lang de WNL-talkshow Goedenavond Nederland te zien op de late avond van NPO 1.