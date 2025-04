Sophie legt krans bij herdenking gesneuvelde militairen uit WO I

Sophie, hertogin van Edinburgh, heeft vrijdagochtend een herdenking bijgewoond ter ere van de Australiërs en Nieuw-Zeelanders die in 1915 zijn gesneuveld bij de Slag om Gallipoli. Het is vrijdag 110 jaar geleden dat deze militaire operatie in de Eerste Wereldoorlog begon met de mislukte invasie van de geallieerden op het schiereiland voor het huidige Turkije.

De vrouw van de Britse prins Edward stond bij Hyde Park Corner in Londen stil bij de gesneuvelde militairen. Met de herdenking op Anzac Day, zoals deze dag ook wordt genoemd, wordt ook gedacht aan de veteranen die tijdens de oorlog hebben gediend. Anzac is de naam waaronder Australische en Nieuw-Zeelandse troepen gezamenlijk optreden in oorlogstijd. Sophie legde onder meer een krans neer, is te zien op foto’s die het Britse hof op sociale media deelt.

Donderdagavond sprak prinses Anne namens haar broer koning Charles al op een herdenkingsdienst op Gallipoli zelf. Hij dacht onder meer terug “aan de vreselijke verliezen die zovelen leden tijdens de gevechten”. Bij de slag op het schiereiland van het voormalige Ottomaanse Rijk kwamen zowel aan Turkse kant als aan de kant van de geallieerden ruim 250.000 militairen om het leven. Hierbij kwamen vooral veel Australiërs en Nieuw-Zeelanders om.