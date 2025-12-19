Sophie neemt deel aan kerstactiviteiten bij bezoek aan goed doel

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft tijdens een bezoek aan Disability Initiative meegedaan aan diverse activiteiten, waaronder het versieren van kerstkoekjes. Dat is te zien op foto’s die het Britse hof vrijdagmiddag heeft gedeeld.

Beelden tonen dat Sophie met een kerstmuts op helpt met het decoreren van kerstbomen en -koekjes en breedlachend met de aanwezigen spreekt. De vrouw van prins Edward sloot ook aan bij een workshop drummen op djembés.

Disability Initiative ondersteunt volwassenen met een beperking bij een zo zelfstandig mogelijke manier van leven en het bereiken van hun persoonlijke doelen. Sophie is beschermvrouwe van de liefdadigheidsinstelling, die dit jaar vijftig jaar bestaat.