Sophie praat in Woking over werk van liefdadigheidsinstelling

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft een bezoek gebracht aan Woking, ten zuidwesten van Londen. Daar ging ze langs bij liefdadigheidsinstelling The Lighthouse, die ondersteuning biedt aan mensen in nood.

De vrouw van prins Edward sprak onder meer met vrijwilligers van de organisatie, deelde Buckingham Palace op social media. Als beschermvrouwe van The Lighthouse mocht Sophie ook een kijkje nemen in het tijdelijke onderkomen van de organisatie. De huidige locatie wordt gerenoveerd.

Onder het genot van een kopje thee sprak Sophie met personeelsleden en vrijwilligers over de plannen voor komend jaar. Ook bedankte de hertogin hen voor het belangrijke werk dat zij voor de lokale gemeenschap doen.