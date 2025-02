Sophie spreekt slachtoffers van mensenhandel in Nepal

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft woensdag in Nepal een bezoek gebracht aan de organisatie Maiti Nepal. De hertogin sprak daar met slachtoffers van mensenhandel.

De vrouw van prins Edward sprak bij Maiti Nepal ook een aantal vrouwen die jaren geleden koning Charles hadden ontmoet. “Hij is nog steeds hetzelfde”, zei Sophie volgens The Independent. Ze kreeg tijdens het bezoek ook een geborduurd kussen van een vrouw die Charles ontmoette toen zij een kind was. “Dat is prachtig. Ik zal het aan hem geven. Hij zal heel blij zijn het te krijgen”, reageerde de hertogin.

Maiti Nepal zet zich in om slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting te steunen. De organisatie werd in 1993 opgericht. De toenmalige prins Charles bracht in 1998 een bezoek aan de organisatie.

Edward en Sophie kwamen dinsdag aan in Nepal en blijven daar tot zondag.