Sophie viert Homecoming Day met eilandbewoners Alderney

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft het Britse Kanaaleiland Alderney bezocht om stil te staan bij Homecoming Day. De vrouw van prins Edward vierde samen met de bewoners dat het tachtig jaar geleden is dat zij terugkeerden naar het eiland, na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens haar bezoek sprak Sophie de eilandbewoners toe namens koning Charles. “Homecoming Day herinnert ons aan de offers die de eilandbewoners hebben gebracht en de uitdagingen die ze hebben overwonnen toen ze terugkeerden om hun gemeenschap en hun huizen weer op te bouwen”, zei ze.

Het Britse hof deelde beelden van Sophies bezoek, waarop te zien is dat de hertogin in een museum uitleg krijgt over documenten. Ook sprak ze met de inwoners van Alderney, die haar onder meer oude foto’s lieten zien. De video toont ook dat Sophie een boompje plant en bloemen legt bij een gedenkplaat.

Door de Duitse bezetting in 1940 werden de bewoners van het vlak voor de Franse kust gelegen eiland naar het Britse vasteland geëvacueerd. In 1945 keerde de gemeenschap terug naar Alderney.